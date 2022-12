TV Globo pede música e Gonçalo Ramos responde: “Tem alguns palavrões”

Gonçalo Ramos foi a figura do jogo de Portugal com a Suíça ao marcar três dos seis golos e fazer uma assistência. Após a partida de terça-feira, a TV Globo pediu ao “pistoleiro” português para escolher uma música para passar no programa “Fantástico”.

”Tem alguns palavrões! Então é melhor nem mencionar", respondeu o avançado do Benfica.

Perante a insistência do jornalista brasileiro, Gonçalo Ramos disse: “Outra? A música que metem quando marcamos está boa, pode continuar assim”.

O “pistoleiro” referia-se à música “Casinha” dos Xutos e Pontapés, tocada no sistema de som do estádio cada vez que, num jogo de Portugal, a seleção das “quinas” marca golo.

O jovem português foi titular frente à Suíça no lugar de Cristiano Ronaldo e ajudou Portugal a apurar-se para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.