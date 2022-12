Mundial 2022: Marrocos-Portugal hoje em direto na SIC

A Seleção Nacional procura este sábado alcançar as meias-finais do Mundial 2022, uma fase do Campeonato do Mundo que não atinge desde 2006. Portugal defronta Marrocos no Estádio Al Thumama, em Doha, a partir das 15:00, num jogo com transmissão em direto na SIC. Este será o terceiro duelo entre as duas seleções em Mundiais de futebol, com uma vitória marroquina e outra portuguesa nos dois anteriores. No México'1986, o do famoso caso Saltillo, Marrocos venceu em Guadalajara por 3-1 no adeus de Portugal ao torneio, no último lugar do grupo F.

No Mundial da Rússia, há quatro anos, a Seleção Nacional superiorizou-se aos “Leões do Atlas” em Moscovo, com um golo solitário de Cristiano Ronaldo, na segunda jornada do grupo B.

ABEDIN TAHERKENAREH

A seleção marroquina, que está invicta neste Mundial, não perde há nove jogos e nos últimos 12 apenas saiu derrotada por uma vez. Terminou a fase de grupos na liderança do grupo F, à frente da vice-campeã do mundo (e já semifinalista) Croácia e da segunda classificada do ranking FIFA, a Bélgica. Os marroquinos foram inclusive decisivos para o adeus precoce dos “diabos vermelhos” à competição, já que, na segunda jornada, venceram os belgas por 2-0. Com um saldo de quatro golos marcados e apenas um sofrido no torneio, Marrocos voltou a surpreender o mundo e a orgulhar o continente africano no jogo dos oitavos de final, ao afastar a seleção espanhola.

WOLFGANG RATTAY

Do outro lado estará a seleção portuguesa, que tem, a par da Inglaterra, o melhor ataque desta edição do Mundial, com 12 golos marcados, e que vem de uma vitória expressiva e altamente moralizadora sobre a Suíça (6-1). Portugal já defrontou seleções africanas em Campeonatos do Mundo em seis ocasiões: soma quatro triunfos, um empate e uma derrota, precisamente frente a Marrocos.

ALBERT GEA