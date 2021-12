O Mundo em 2021: "Vi móveis da casa, portas, janelas e pedras a voarem à minha frente"

O fotógrafo da Reuters Ibraheem Abu Mustafa conta como conseguiu registar a imagem deste artigo.

"Cobri quatro guerras desde 2002 e passei por muitos momentos difíceis, incluindo os 11 dias de combates entre Israel e o Hamas este ano. Os israelitas às vezes disparavam munições "roof-knock" - um míssil disparado no topo de edifícios em Gaza - para alertar os residentes para saírem".

IBRAHEEM ABU MUSTAFA

No 11.º dia a cobrir o conflito voltei a Khan Yunis, cidade no sul da Faixa de Gaza, para ver a minha família. Horas depois, recebi informações da ameaça do exército de Israel: iam bombardear a casa de uma família.

"Eu estava exausto. Nos últimos dias estive a cobrir a guerra e não tinha dormido na noite anterior com medo. Mas corri para o local para registar. Perguntei a várias pessoas para ter a certeza qual era a casa para não ser atingido por vidros. Quando o míssil atingiu o local, houve um completo silêncio da multidão. De seguida, vários mísseis atingiram a casa (...). A polícia tentava afastar a multidão".

E acrescenta:

"Vi chamas e fumo a sair dos prédios e os móveis da casa, portas, janelas e pedras a voarem à minha frente".

Não houve mortos nem feridos no ataque.

Cessar-fogo?

Apesar do cessar-fogo de 21 de maio, em junho, continuaram os ataques aéreos na Faixa de Gaza. Israel realizou ataques aéreos, depois de ativistas mobilizados pelos governantes militantes do Hamas em Gaza terem lançado balões incendiários em Israel pelo terceiro dia consecutivo.

Nos 11 dias de uma guerra relâmpago, morreram mais de 270 pessoas, incluindo crianças, adolescentes e combatentes.

Saiba mais