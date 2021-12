O Mundo em 2021: "Os migrantes disseram-me que não lhes davam comida, que os queriam matar à fome"

Daniel Becerril, fotojornalista da Reuters:

"Os Estados Unidos mantiveram centenas de migrantes num acampamento em Del Rio, no Texas. Muitos deles disseram que foram forçados a ficar em longas filas com calor intenso para receber um pedaço de pão e uma garrafa de água. Os migrantes disseram-me que não lhes davam comida, que os queriam matar à fome (...). Muitos migrantes cruzaram o rio à procura de comida e água. No início, a patrulha de fronteira dos EUA permitiu que cruzassem o rio que divide as duas nações. Mas ao final da tarde os migrantes receberam ordens para deixar o rio e voltar ao acampamento. Os agentes dirigiram os seus cavalos para eles, com alguma coisa que parecia um chicote. Não consigo tirar da minha cabeça o que ouvi um agente dizer 'Volta para o teu país de m****'.

A fotojornalista tirou a fotografia quando estava com água acima da cintura. Um agente agarrou a camisa do migrante haitiano, que tinha sacos de comida, e impediu-o de atravessar o rio e voltar para o acampamento.

DANIEL BECERRIL

Migrantes na fronteira dos EUA com o México

Depois de 20 meses fechados por causa da pandemia, os Estados Unidos voltaram a abrir as portas. São milhares de migrantes os que tentam atravessar a fronteira. Enquanto isso não acontece, concentram-se em campos improvisados à espera de asilo ou ajuda humanitária.

Fogem à pobreza e, muitas vezes, à violência nos países de origem, sobretudo América Central.

Em 2021, a região registou uma onda migratória sem precedentes, com um fluxo histórico de 147.000 pessoas indocumentadas detetadas no México entre janeiro e agosto, o triplo do contabilizado no período homólogo de 2020, e um recorde de 212.000 migrantes detidos apenas em julho pela guarda de fronteiras dos Estados Unidos.

