O Mundo em 2021: "Surpreendentemente, os animais estavam muito calmos e não pareciam ansiosos"

No final do verão, centenas de vacas descem do alto dos Alpes para participarem no desfile anual de Urnerboden. A descida dura cerca de cinco horas, mas há vacas que não o podem fazer.

Arnd Wiegmann, fotógrafo da Reuters, explica que algumas vacas precisam de uma "ajudinha". Umas por estarem feridas, outras por se encontrarem em locais inacessíveis.

ARND WIEGMANN

"Um fazendeiro disse-me que cerca de 10 vacas feridas tinham de ser levadas de helicóptero. As vacas ficam suspensas por um cabo agarrado ao helicóptero. Foram trazidas uma a uma de forma rápida até a uma montanha nos Alpes. Surpreendentemente, os animais estavam muito calmos e não pareciam ansiosos", diz.

Foram levadas desde as montanhas na zona de Klausenpass até à vila de Urnerboden para o tradicional desfile anual de bovinos.