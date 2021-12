O Mundo em 2021: fugir da guerra, da pobreza e de ditaduras

Jon Nazca, fotógrafo da Reuters:

"Pessoas de toda a África, principalmente marroquinos e argelinos, saem para o mar em pequenas embarcações, atravessam o Estreito de Gibraltar, o Mediterrâneo e o Atlântico para tentarem chegar à Europa. Estão a fugir da guerra, da pobreza e de ditaduras nos seus países de origem.

Mais de 10 mil migrantes cruzaram a fronteira, em apenas uma semana, em maio. Muitos deles tinham crianças e jovens menores. Achraf, de 16 anos, foi um desses casos.

Nadou de Marrocos para o enclave espanhol de Ceuta. Formou uma boia com nove garrafas de plástico amarradas à volta do corpo para o caso de lhe faltarem as forças.

"Desde o momento em que tirei a primeira fotografia até chegar a terra firme, nadou quase uma hora sem descanso. O calor era insuportável, mas o mar estava gelado. Eu segui-o ao longo da costa por mais de 500 metros (...). Enquanto nadava, implorou aos polícias, em lágrimas", conta o fotógrafo.

"Quando cheguei à fronteira, parecia que estava no set de um filme de guerra. Centenas de migrantes. Nadavam desesperadamente, enquanto outros descansavam na praia, exaustos, depois de terem chegado a Espanha. Foram recebidos por soldados em tanques e barcos de resgate na costa", acrescenta Jon Nazca.

Fronteira terrestre da UE com África

Localizadas no norte de Marrocos, as cidades autónomas espanholas de Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com África e atraem muitos migrantes que procuram entrar na Europa para escapar à pobreza.

As tentativas de atravessar as vedações de vários metros de altura destes dois enclaves são bastante frequentes e por vezes têm por consequência a morte de alguns dos migrantes.

Em meados de maio, mais de 10.000 migrantes, na sua maioria marroquinos, aproveitaram uma flexibilização dos controlos do lado marroquino para entrar no enclave de Ceuta, desta vez por mar ou pelo dique que marca a fronteira.

