O Mundo em 2021: talento sem casa

O fotógrafo da agência Reuters conta que a encontrou sozinha e aparentemente ansiosa, cercada por vários polícias, perto do balcão de check-in para o voo de regresso.

"Consegui confirmar que era a atleta que procurava ajuda. Disse-lhe que era um fotógrafo da Reuters e estava a trabalhar. Havia apenas alguns meios de comunicação lá (...). Ela pediu ajuda à polícia japonesa e eles decidiram transferi-la para outro local dentro do aeroporto. Captei o momento em que a ajudaram com as malas e a atleta caminhou para um local seguro", afirma.