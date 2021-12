O Mundo em 2021: a força da Natureza

Fotógrafo da Reuters Jon Nazca:

"Quatro dia depois de a erupção começar, desembarquei na ilha espanhola de La Palma. Estava a tentar encontrar um lugar para ficar e finalmente encontrei uma casa na periferia da cidade. Estava preocupado com a minha segurança. A casa parecia muito perto da zona. No entanto, tinha uma vista incrível do vulcão Cumbre Vieja, o lugar perfeito para um fotojornalista. Queria muito capturar uma imagem que mostrasse o que os habitantes de La Palma estavam a presenciar. Fui direto para a cozinha. O meu colega tinha deixado um copo de água na pia e eu gostei do contraste do elemento humano com o calor do vulcão lá fora. É uma cozinha igual a qualquer outra, mas enquanto lava a loiça, lá fora há um vulcão em erupção. A imagem é perturbadora e até ameaçadora".