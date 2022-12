Guerra na Ucrânia: 40 frases que ficam para a História

"Nasci lá, estive no exército na União Soviética e para eles a vida de uma pessoa não é nada, as pessoas não existem e, portanto, como não há pessoas, não há problema. Por isso, tudo o que eles fazem é para matar."

"Ele (Zelensky) aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. (...) Esse cara é tão responsável (pela guerra da Ucrânia) como Putin."

"Há quem não fuja, e numa ilha da Ucrânia um marinheiro respondeu a um apelo de um barco russo dizendo: 'Barco russo, go fuck yourself', que é como quem diz 'russian boat ...', que é como quem diz 'Vladimir Putin, go fuck yourself'. Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kiev."

Pedro Abrunhosa, músico português, 2-7-2022

"(Joe Biden e os Estados Unidos) estão a alimentar a guerra na Ucrânia. (Joe Biden) é criminoso de guerra."

Roger Waters, músico, ex-Pink Floyd, 10-8-2022

"Não, não, não o faça. Irá mudar a face da guerra como nunca antes desde a Segunda Guerra Mundial."

Joe Biden, pede a Putin para não recorrer a armas nucleares ou químicas, 17-9-2022

"(A Rússia vai utilizar) todos os meios ao seu dispor para proteger a Rússia. Isto não é um 'bluff'."

Vladimir Putin, numa alusão às armas nucleares, 21-9-2022

"A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror e o que vemos hoje é resultado do uso dessa tecnologia."

Olena Zelenska, mulher do Presidente ucraniano, 1-11-2022

"Consideramos as armas de destruição maciça, as armas nucleares, um meio de defesa. (Utilizá-las) insere-se num contexto a que chamamos 'ataque de retaliação': se nos atacam, nós atacamos em resposta. A Rússia, em nenhuma circunstância, será a primeira a utilizá-las."

Vladimir Putin, 7-12-2022