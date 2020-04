A clara escuridão dos meus dias

Houve tempos, nesse ano longínquo de 2019, que precisava de estar em silêncio junto D’Ele e não me deixavam. Era o telemóvel que vibrava dando sinal que uma chamada acabava de ser interrompida automaticamente só porque a geolocalização do telemóvel detetava estar numa da Igrejas de Tavira.

Era a idosa que precisa de falar com alguém que lhe fosse amável, que a escutasse e não compreendia porque é um homem, que por causa assumiu a missão de padre, está ao fundo da Igreja a olhar para o infinito da permanente presença de Deus na terra dos Homens.

Ou alguém em busca de um simples serviço da Igreja que possibilita a festa, ou convívio próximo entre familiares e amigos e que marca uma etapa importante da vida dessa pessoa.

Para mim o importante é o Sinal do Amor de Deus para com cada Homem concretizado num Batismo ou Casamento. Mas para muitos, o importante é que seja um dia de festa e que pelo menos haja uma “bênção” de Deus.

É verdade já foi há tanto tempo, mas há dois meses atrás senti falta de estar sozinho com Ele, porque os padres para além de terem a missão de aproximar todos de Deus, também precisam de estar com Deus.

Tudo mudou. Ainda me lembro do primeiro dia dessa mudança. No início foi por causa de um vírus desconhecido. Tinha um nome esquisito. E nós como ainda não tínhamos tirado um curso intensivo de infecciologia achávamos tudo estranho. Não sabíamos muito, mas tínhamos medo porque víamos que noutros países atacava muita gente.

Mas se é necessário ficar em casa vamos ao caminho. Que bom ficar em casa por uns tempos. Talvez uma ou duas semanas, no máximo um mês. Que bom! Vou tem tempo para estar com Ele. Rezar com a serenidade transmitida pela Ria Formosa. Ler o que ainda não li e que se vai acumulando em cima da mesa à espera de tempo. Tempo, que bom! Vou ter tempo para escrever o que ando para escrever há anos. Vou ter tempo para fugir à velocidade dos dias. E nada de vida social! Nada de agenda preenchida com reuniões, encontros, jantares ou almoços. Que bom, ficar em casa e poder relaxar.

Mas! Sempre na minha vida, enfim nas nossas vidas há um mas. Mas como é que será fazer um funeral sem poder agarrar as mãos daquela viúva que repentinamente ficou sem marido e que chora sem ver ponta de eternidade?

Mas como será não poder abraçar aquele amigo que partilhava comigo momentos de convívio e alegria e que agora não pode despedir-se do pai com tempo e serenidade? Como se essa dor pudesse durar apenas o instante da presença do cemitério?

Mas como será falar com aquela neta que levou o seu avô ao hospital no início de março e que nunca mais o viu a não ser agora transformado num corpo sem vida humana. Nunca lhe agradeceu tudo o que lhe deu, tudo o que fez por ela, tudo o que lhe ensinou nesta vida finita em que tudo pode terminar devido a um ser invisível.

A intimidade que procurava com Deus transforma-se em frieza, em incapacidade, em interrogação em que a resposta não está no livro dos “porquês” que me ofereceram em criança. Porquê? Como? E se fosse a minha mãe, o meu pai, um dos meus irmãos? Sem despedida. Sem poder agradecer tudo o que me deram. A dor assim deve ser insuportável e eu não consigo ajudar a carrega-la. Não posso ser o cireneu que os meus precisam porque a “cruz” pode estar contaminada. Que aflição por não poder realizar a minha missão!

Espera! Mas há também as missas. Eu nunca celebrei missa sozinho. Eu sei que pode e deve. Há muitos que fazem. Mas eu nunca fiz. Nunca precisei. Encontrei sempre missa disponível ou algumas pessoas que partilharam a Eucaristia comigo.

Como será celebrar a Eucaristia sozinho? Quem me responde? Certamente não preciso de fazer homilia! Mas sozinho! Estou de frente para a assembleia ou de costas? Mas se não há assembleia tanto faz. Não consigo e acho que não sei como fazer. Tenho que pensar em alguém que me possa acompanhar.

Mas e se eu contaminar quem está ao meu lado na eucaristia? Será que a Eucaristia pode ser um foco de contaminação em vez de graça? Esquece lá isso e pensa em alguém que te possa ajudar sem a possibilidade de haver contágio. Ok, serão sempre os mesmos três, assim saberemos que o contágio está limitado no número de pessoas. E as outras pessoas? Os meus paroquianos? Bom só me resta fazer um direto no Facebook. Vão dizer que este padre não larga o telemóvel, mas é o que se pode arranjar. E falar para um telemóvel? Bom isso é o menos. É pensar que estou a falar para uma câmara de televisão. Ao menos não tenho ninguém a distrair-me.

Tudo isto aconteceu assim à primeira vez, à segunda vez… Acontece assim à mais de uma mês.

Há um vazio que fica por preencher quando entro na Capela de Santa Luzia para celebrar a eucaristia. O problema nem é falar para o telemóvel. O telemóvel que durante tanto tempo foi visto pelos meus como causa de separação e distração, é agora o único meio de união e comunhão.

Nada depende do objeto mas da forma como o utilizamos. Até um livro pode ser mau se agredirmos alguém com ele. É algo que talvez tivéssemos aprendido nestes último dois meses.

Mas a Igreja continua fisicamente vazia. Se há pouco mais de dois meses sentia que todos se punham entre mim e Deus, agora sinto que todos precisam de mim para se aproximarem de Deus nas suas casas, nas suas vidas.

Tudo é estranho. É estranho não nos podermos despedir adequadamente das pessoas que nos deram tudo na vida. É estranho não haver barulho humano na Igreja quando chego. Porém, há que lembrar que contudo a ausência de vida, não significa a ausência na vida. Estamos juntos e em comunhão, porque “o essencial é invisível ao olhos” mas sensível ao coração.