"Governo tudo fará para cumprir metas" de 2019

O ministro das Finanças garante que é preciso reduzir os riscos políticos na zona euro para evitar que a economia europeia mergulhe na estagnação, como a incerteza do Brexit e as divergências com a Itália. Num encontro em Lisboa com o homólogo alemão, Mário Centeno prometeu ainda que o Governo tudo fará para cumprir as metas e que o Orçamento para 2019 não vai ser exceção apesar da ameaça de uma nova injeção de mil milhões de euros no Novo Banco.