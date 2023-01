Saúde da mulher: que exames e rastreios devo fazer em cada fase da vida?

Já alguma vez se questionou quais os exames ou rastreios que deve fazer em cada idade ou fase da vida? O corpo da mulher vai sofrendo alterações com o passar dos anos e, por isso, também as necessidades em termos de saúde se vão alterando. Para perceber o que deve ser vigiado e com que frequência, falámos com a médica de família Nádia Sepúlveda e reunimos neste artigo a informação essencial.

Fase da adolescência (até aos 18 anos)

Em entrevista à SIC Notícias, a médica Nádia Sepúlveda explica que entre os 15 e os 18 anos, todas as jovens devem ir a pelo menos uma consulta do adolescente.

Nesta consulta, para além de serem pedidas análises de “rotina”, serão também avaliados os hábitos a nível da alimentação, exercício físico, tabagismo, alcoolismo e sexualidade, nomeadamente no que diz respeito a comportamentos de risco.

“[Objetivo] É a prevenção, promovermos bons hábitos. São sobretudo [consultas] de promoção de saúde”, explica a médica de família.

Nesta altura, e apenas quando não existem fatores de risco, “não há a necessidade de exames ginecológicos". No entanto, pode ser feita uma consulta de planeamento familiar para discutir a necessidade de contracepção e para abordar as doenças sexualmente transmissíveis.

A partir dos 18 anos e durante a idade fértil

A partir dos 18 anos, o acompanhamento de cada mulher irá variar “mediante as necessidades”, explica Nádia, acrescentando que “todo o seguimento de uma pessoa saudável acaba por ser feito no médico de família”.

Comecemos por uma pergunta: o check-up anual é mesmo necessário? A resposta é ‘nim’.

Nádia Sepúlveda explica que, em mulheres saudáveis, não há a necessidade de fazer um check-up anual. Bastará uma consulta com o médico de família de dois em dois anos ou até de três em três.

Mas atenção: no caso de haver fatores de risco ou doenças associadas, o acompanhamento deverá ser até mais regular do que de ano a ano.

“Está tudo enquadrado nos fatores de risco. Pessoas saudáveis e sem doenças não têm essa necessidade [de check-up anual]. Isso é uma cultura muito portuguesa. O importante é: se há fatores de risco, aí sim haver um acompanhamento mais próximo”, explica.

Para além desta consulta, em que são verificados os hábitos alimentares, de exercício físico e avaliados os níveis de tensões, devem ser feitos - em diferentes idades - alguns exames e rastreios como forma de prevenção. São eles:

Papanicolau: rastreio entre os 25 e os 60 anos, se a mulher for sexualmente ativa. Repetido de três em três anos caso não apresente alterações. Se for feita colheita e pesquisa dos vírus HPV de alto risco, pode ser feito de cinco em cinco anos “se estiver tudo bem”, explica a médica.

Caso a atividade sexual tenha começado muito antes dos 25, o rastreio pode ser feito mais cedo, mas “não é consensual”.

Rastreios a doenças sexualmente transmissíveis: devem ser feitos “pelo menos uma vez” ao HIV e à Hepatite C.

Nádia Sepúlveda recomenda ainda, apesar de não ser comparticipado, o rastreio à clamídia e à gonorreia antes dos 30 anos. “São infeções que podem não dar sintomas. Se forem tratadas, fica tudo resolvido. Quando não tratadas têm consequências a médio e longo prazo. E são infeções bastante prevalentes” na população, revela.

Rastreio do cancro da mama: a partir dos 50 anos e até aos 69, no caso das mulheres sem historial de cancro da mama na família. Feitos de dois em dois anos e complementados com ecografia mamária se houver dúvidas.

No caso de haver fatores de risco, como casos de cancro da mama na família, o rastreio e acompanhamento são “adaptados e individualizados”, começando até a ser feito numa idade mais baixa, explica Nádia.