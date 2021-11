Começaram os interrogatórios aos suspeitos da Operação Miríade

Os 11 detidos por suspeitas de tráfico de diamantes e ouro em missões da ONU na República Centro Africana (RCA) começaram a ser ouvidos em tribunal, esta terça-feira. O interrogatório começou pelas das 18:30 e foi conduzido pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa. As medidas de coação ainda não são conhecidas.

Ao que a SIC apurou, os crimes que estão a ser investigados ocorreram entre março e setembro de 2019. Durante esses seis meses, a missão operou a partir da capital Banghi e a maioria dos 11 detidos integrava o contingente de comandos.

Foram rendidos pela sexta força nacional destacada de Paraquedistas, cujo comandante era Vítor Gomes. Foi precisamente Vítor Gomes quem terá recebido a denúncia por parte de Samuel Ben Wada, um tradutor da missão da ONU. O caso terá sido revelado depois do tradutor não ter recebido um pagamento que tinha sido prometido, em troca da colaboração no negócio de diamantes. O caso

Além disso, também um major denunciou o tráfico, depois de ter recebido uma encomenda, supostamente com peças de artesanato para serem enviadas para Portugal em voos militares. Lá dentro estavam oito diamantes: três em bruto – cujo valor rondava os 80 mil euros – e cinco lapidados – com avaliação em pouco mais de seis mil euros.

O material chegava ao aeroporto de Figo Maduro em aviões que transportavam os contingentes de regresso a Portugal, sem qualquer controlo das bagagens pessoais. Seria depois transportado para Antuérpia, na Bélgica, a capital mundial dos diamantes, onde eram vendidos a preços milionários.

O caso chegou ao Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas em dezembro. Poucos dias depois chegava também ao ministro da Defesa, ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

Segundo o despacho de indiciação – a que a SIC teve acesso – o soldado Paulo Nazaré era a figura central desta rede e, alegadamente, operava no interior das forças armadas. Ao início apenas dois militares estavam sob suspeita, mas, aprofundada a investigação, as autoridades perceberam que a rede tinha ramificações: incluía 40 empresas e 66 pessoas – entre as quais dois advogados.

Os 11 detidos são suspeitos de comprar diamantes, ouro e droga no mercado negro. Estão ainda indiciados por associação criminosa e branqueamento de capitais – inclusive através da compra de bitcoins.

