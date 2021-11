Operação Miríade: detidos conhecem hoje medidas de coação

Os 11 detidos no processo de tráfico de diamantes e ouro em missões militares deverão conhecer esta quarta-feira as medidas de coação. Na quarta-feira, apenas cinco dos 11 arguidos quiseram responder às perguntas do juiz Carlos Alexandre. O alegado líder do grupo não quis falar. Ao longo de vários anos terá estado a traficar diamantes e ouro.

Depois da segunda noite no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciaria e no Presídio Militar de Tomar, os detidos regressaram ao Tribunal de Instrução Criminal, no Campus da Justiça em Lisboa. Pouco depois foi a vez dos advogados.

A manhã foi reservada para a promoção do Ministério Público e para as alegações da defesa. A procuradora propôs as medidas de coação que defende para os suspeitos e depois foi a vez da defesa explicar se concordava ou não com os argumentos do Ministério Público.

Apenas 5 dos 11 detidos aceitaram falar. O alegado líder do grupo ficou em silêncio. Ao longo de vários anos terá estado a traficar diamantes e ouro e terá também participado num esquema de branqueamento de capitais através do uso de criptomoedas.

Santos Silva diz que não lhe "compete saber de processos judiciais"

O ministro do Negócios Estrangeiros disse esta quarta-feira que não lhe compete saber de processos judiciais, falando sobre o processo dos militares portugueses alegadamente envolvidos no tráfico de diamantes, indicando que vigora o princípio de separação de poderes.

"Não, não me compete saber processos que estão em segredo de justiça", disse Augusto Santos Silva, respondendo a questões dos jornalistas sobre se gostaria de ter sido informado sobre o processo que envolve militares portugueses na República Centro Africana, à margem da Assembleia Geral da UNESCO, que decorre em Paris.

O governante indicou ainda que se trata de "uma investigação judicial" e que em Portugal vigora "o princípio da separação de poderes", dando conta que o Ministério da Defesa Nacional contactou as Nações Unidas de forma a informar a organização sobre as suspeitas de envolvimento dos militares portugueses.

