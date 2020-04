Juiz Ivo Rosa com instrução do processo “Máfia do Sangue"

O juiz Ivo Rosa, que tem em mãos a instrução da Operação Marquês, ficou com a instrução do processo "O Negativo", conhecido como "Máfia do Sangue".



O processo "O Negativo" nasceu de uma certidão extraída da Operação Marquês e levou à acusação de sete arguidos, incluindo o ex-administrador da Octapharma, Lalanda de Castro e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro.

Em causa estão crimes de corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais por um alegado esquema de monopólio no fornecimento de plasma.

Ao que a SIC apurou, o processo foi distribuído esta segunda-feira a Ivo Rosa apesar deste estar em exclusivo com o caso que envolve José Sócrates e, por isso, o processo deverá passar para um juiz substituto.

Carlos Alexandre é agora o único juiz que o pode fazer.