Orçamento do Estado 2021. PCP rejeita acordos escritos com o Governo

O primeiro-ministro recebeu esta segunda-feira os partidos, em São Bento, para apresentar as linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência.

À saída do encontro com António Costa, o secretário-geral do PCP mostrou-se disponível para convergências com o Governo, mas volta a afastar a hipótese de acordos assinados.

O investimento no Serviço Nacional de Saúde é uma das exigências à esquerda. O Bloco de Esquerda voltou a exigir a contratação de mais profissionais para o SNS.

As reuniões técnicas entre Governo e PAN começaram na semana passada com o ministro das Finanças e o ministro do Ambiente. Para já não há mais nenhuma agendada, mas André Silva avisa o Governo que para conseguir o apoio do PAN terá de ter outro tipo de abertura nos próximos encontros.