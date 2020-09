BE indica que Governo ainda não se comprometeu com novo apoio social

Catarina Martins confirmou este domingo que o Bloco de Esquerda está a trabalhar com o Governo na criação de uma nova prestação social, mas acusa o Executivo de não se comprometer com valores.

"O Governo já disse que quer trabalhar nesta prestação connosco, embora ainda não se tenha comprometido nem com a abrangência, nem com o valor. E, portanto, não sabemos na prática, no concreto, a que é que se referem, mas continuaremos a trabalhar nela", disse Catarina Martins durante uma sessão pública intitulada "Vencer a Crise - as respostas da esquerda", que decorreu esta tarde em Aveiro.

No sábado, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, afirmou à Lusa que já houve avanços concretos nas negociações do OE2021, como a criação de um novo apoio social proposto pelo BE.