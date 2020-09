Governo aceita criar um apoio para que ninguém fique com rendimentos abaixo do limiar da pobreza

Seguem as negociações do Orçamento do Estado para 2021, com várias reuniões marcadas para esta semana com os partidos de esquerda. Esta semana deverão ser conhecidas várias propostas concretas do Governo para garantir a viabilização do Orçamento à esquerda.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares garantiu à agência Lusa, que o Governo está a fazer "um enorme esforço" de negociação e disse que já é adquirida a criação de num novo apoio social, nos termos propostos pelo Bloco de Esquerda, para os que perderam o trabalho ou o rendimento devido à pandemia.

A SIC apurou que com o novo apoio os afetados passarão a ter direito a um rendimento total acima do chamado limiar da pobreza, neste momento fixado em 502 euros mensais.