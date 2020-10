Orçamento do Estado. Primeiro-ministro mostra-se positivo sobre negociações

O primeiro-ministro diz que as negociações para o Orçamento do Estado estão a ir num bom sentido, mas o Bloco de Esquerda mostra-se insatisfeito com o resultado das conversações. Catarina Martins diz que o Governo se tem recusado a concretizar propostas.

O partido já fez saber que não viabilizará um Orçamento que autorizasse uma nova injeção pública no Novo Banco. O assunto já foi discutido com o ministro das Finanças e a única alternativa do Governo é pedir que sejam os bancos a assumir a transferência do Estado.

Presidente da República e primeiro-ministro reforçam que não é tempo para uma crise política

Em plena negociação, o Presidente da República e o primeiro-ministro voltam a alertar que não é tempo para uma crise política.

A duas semanas da entrega do Orçamento do Estado, mantém-se o braço de ferro com o Bloco de Esquerda, que é essencial para o documento ser aprovado e evitar uma crise política.

O Orçamento precisa de luz verde do Parlamento. Não tendo maioria, o Governo precisa de, pelo menos, obter a abstenção do Bloco de esquerda.