Orçamento do Estado. Governo e BE de acordo para criação de nova Prestação Social

O financiamento do Novo Banco está a ameaçar as negociações do próximo Orçamento do Estado. Governo e Bloco de Esquerda assumiram esta sexta-feira posições incompatíveis, mas, ao mesmo tempo, as duas partes aproximaram-se numa das bandeiras do BE e estão à beira de um acordo para a criação de uma nova Prestação Social.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E PRIMEIRO-MINISTRO REFORÇAM QUE NÃO É TEMPO PARA UMA CRISE POLÍTICA

Em plena negociação, o Presidente da República e o primeiro-ministro voltam a alertar que não é tempo para uma crise política.

A duas semanas da entrega do Orçamento do Estado, mantém-se o braço de ferro com o Bloco de Esquerda, que é essencial para o documento ser aprovado e evitar uma crise política.

O Orçamento precisa de luz verde do Parlamento. Não tendo maioria, o Governo precisa de, pelo menos, obter a abstenção do Bloco de esquerda.