IVA da Cultura e restaurantes será devolvido aos consumidores

O Governo pretende devolver aos consumidores parte do IVA cobrado nos restaurantes, hotéis ou cultura.



O programa prevê uma verba de 200 milhões de euros e fará parte do Orçamento do Estado para 2021.

De acordo com o Público, o projeto vai permitir que os consumidores acumulem durante um período previsível de 3 meses o total do IVA que pagarem nestes setores. Terão depois outro período idêntico para gastar o crédito acumulado também em restaurantes, unidades hoteleiras ou em bens culturais.

O programa pretende aumentar o rendimento das familias, estimular o consumo interno e apoiar setores que têm sido afetados pela pandemia.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de um total de 1.983 mortes e 77.284 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.977 para 1.983, mais 6 do que na quinta-feira.

O número de infetados aumentou de 76.396 para 77.284, mais 888.

Mais de 1 milhão de mortos e 34,4 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

