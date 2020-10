PCP diz que vai continuar a bater-se pelos problemas económicos e sociais do país

O secretário-geral do PCP afirmou que o partido intervém na discussão sobre o Orçamento do Estado de 2021 para dar resposta aos problemas económicos e sociais do país e não para responder a crises políticas criadas artificialmente.

Jerónimo de Sousa garantiu que o PCP não faltará com a sua iniciativa e proposta em todos os momentos em que se decida sobre a vida do país.

Acusa Rio de falsidade

Num discurso de quase meia hora, o secretário-geral do partido falou ainda do PSD, acusando Rui Rio de falsidade.

Jerónimo diz que Avante! foi um "êxito" face aos que falavam em “suicídio coletivo”

Durante o encontro no âmbito das comemorações do centenário do PCP, houve ainda espaço para recordar aqueles que estiveram contra a realização da Festa do Avante! e afirmar que o partido comunista mostrou sentido de responsabilidade e coragem na realização do festival.