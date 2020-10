OE2020. Governo aprova Orçamento com negociações à esquerda ainda a decorrer

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Orçamento do Estado para o próximo ano. Mas há medidas que se mantêm em aberto. As negociações com os partidos de esquerda ainda estão a decorrer e o documento só deverá ser fechado durante o fim de semana.

Ainda não há garantias que o Governo veja o Orçamento para 2021 aprovado. O documento final tem de ser entregue no Parlamento até segunda-feira.

As negociações com o Bloco de Esquerda têm sido mais visíveis e faladas, mas António Costa não afasta o apoio dos comunistas. Antes pelo contrário: no debate desta semana o primeiro-ministro destacou, numa resposta à direita, o que chama de “exemplo de boa cooperação”, acrescentando que “juntos vamos longe”.