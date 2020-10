Orçamento do Estado. Rio diz que negociação à Esquerda é uma "confusão" 

Há mais um partido a pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria ao Novo Banco. Depois do PS, esta tarde entrou no parlamento um pedido do PSD.

Às propostas do PS e PSD, junta-se a intenção do Bloco de Esquerda, que também tem defendido a ideia e tem colocado como linha vermelha nas negociações do Orçamento de Estado a injeção de mais dinheiro no Novo Banco.

Negociações entre a Esquerda das quais o líder dos sociais democratas se quer afastar:

"É uma confusão que esta ali entre eles, mas que não me diz respeito. Depois de ver o documento falo."

A opinião só será conhecida depois de 12 de outubro, dia em que o Orçamento do Estado é apresentado aos partidos no Parlamento.