O que já se sabe do Orçamento do Estado para 2021 

O Orçamento do Estado para 2021 chega à Assembleia da República na segunda-feira, depois do documento ter sido fechado este domingo em Conselho de Ministros.

Entre as medidas que constam do documento e que já são conhecidas, destaca-se a redução da taxa de retenção na fonte de IRS, que vai permitir um aumento nos salários no final do mês. Também a devolução do IVA gasto em restaurantes, alojamento turístico e eventos culturais, para incentivar as famílias a consumir nestes espaços, fortemente afetados pela pandemia.

O Governo está também a preparar um aumento de 60 € no subsídio de desemprego, para quem descontava para o salário mínimo nacional, e um aumento extraordinário das pensões que poderá chegar aos 10 euros, mas que apenas será pago a partir de agosto.

Uma das medidas negociada com a esquerda é um novo apoio social para ajudar quem perdeu rendimentos com a pandemia. Essa prestação deverá ser atribuída a 100 mil pessoas e o valor mínimo varia entre os 50 € e os 219 €, de acordo com as perdas registadas nos últimos meses.