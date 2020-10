OE2021. "Crise orçamental pode levar à queda do Governo até ao fim do ano que vem" 

José Gomes Ferreira considera este que este é um orçamento desequilibrado, que pode levar à queda do Governo no ano que vem.

"O orçamento de 2021 é construído sobre um orçamento muito desequilibrado, que é o do ano que estamos a viver, em que o crescimento económico caiu brutalmente"

Na SIC Notícias, José Gomes Ferreira diz que não "há dinheiro para pagar todas as despesas" e que "estamos a viver com dinheiro que vem de fora".

"É um cenário nunca antes visto na nossa economia. A classe política não está a dizer isto às pessoas, nem a dramatizar aquilo que tem de ser dramatizado porque nós não podemos continuar assim."

Orçamento do Estado para 2021 aprovado

O Governo fechou este domingo o Orçamento do Estado para o próximo ano. O Conselho de Ministros já tinha aprovado, na quinta-feira, uma versão geral do documento, mas só conseguiu fechar a proposta final este domingo.

O impasse nas negociações com os partidos de esquerda terá atrasado o processo.

No centro da discussão com Bloco de Esquerda e PCP está o financiamento ao Novo Banco e as questões laborais.

O Orçamento do Estado é entregue esta segunda-feira na Assembleia da República.