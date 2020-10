Ministro das Finanças em entrevista à SIC

No dia em que foi apresentada a proposta de Orçamento do Estado para 2021, o ministro das Finanças, João Leão, é convidado do Jornal da Noite.

Veja abaixo a entrevista em direto:

Direto

"É o orçamento de que o país precisa"

O ministro das Finanças diz que este é o orçamento de que o país e os portugueses precisam para enfrentar as consequências da pandemia do novo coronavírus.

João Leão garante que não traz austeridade, mas vai por a economia a crescer sem perder o foco das contas certas.

Os grandes números do orçamento

O Governo tem no orçamento uma reserva de 500 milhões para a TAP. A companhia pode vir a precisar de mais dinheiro do que os 1.200 milhões de euros de empréstimo já autorizados por Bruxelas.

Dos aviões para os comboios, o orçamento destina 470 milhões de euros para a CP. O dinheiro vai ajudar a transportadora a pagar os juros dos créditos contraídos nos últimos anos.