Governo e PS não se entendem com o Bloco de Esquerda nas negociações do Orçamento do Estado para 2021. O Partido Socialista acusou esta sexta-feira Catarina Martins de mentir. António Costa afirma que o Bloco tem multiplicado as condições que exige para viabilizar o documento.

O primeiro-ministro põe também uma pedra na questão do Novo Banco, diz que o Governo já foi até onde era razoável.