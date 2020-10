OE2021. Bloco acusa Governo de falta de transparência nas contas

O ministro das Finanças, João Leão, foi esta sexta-feira ao parlamento para defender o Orçamento do Estado para 2021. No entanto, o ministro não perdeu muito tempo com números e medidas e passou logo ao ataque à oposição e ao líder do PSD, Rui Rio.

Do lado do Bloco de Esquerda também vieram críticas ao documento: a deputada Mariana Mortágua confrontou o ministro com o relatório da UTAO onde se fala em erros e falta de transparência nas contas do Estado.

O ministro garante que o dinheiro está a ser gasto e que a despesa da Segurança Social vai derrapar.