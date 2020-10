O PSD poderia viabilizar o Orçamento do Estado se o primeiro-ministro pedisse desculpa.

Quem o diz é o líder parlamentar do partido, em entrevista ao Expresso. Em causa está o facto de António Costa ter dito que no dia em que precisasse do PSD para sobreviver, o Governo caía.

Entretanto, as negociações com esquerda prosseguem mas o voto contra do Bloco é cada vez mais uma possibilidade.

VEJA MAIS NO ESPECIAL ORÇAMENTO DO ESTADO 2021