O Governo garante que o investimento no SNS aumentou 119% até setembro.

O número ainda não é oficial, mas foi revelado em primeira mão ao Bloco de Esquerda este domingo e repetido esta segunda-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

O argumento está numa nota de sete páginas enviada ao BE horas antes do anúncio do chumbo do orçamento. O Governo pretendeu fazer prova que não se esqueceu do SNS. Mas não serviu de nada para as negociações.