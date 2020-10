O milagre das laranjas? Costa acusa PSD de querer fazer milagre com contas

Começou o debate do Orçamento do Estado. Apostando nas negociações com os partidos que na quarta-feira vão viabilizar o Orçamento, António Costa acusou o PSD de defender um impossível milagre das laranjas com aumento das despesas e redução das receitas.

APROVAÇÃO GARANTIDA

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou na segunda-feira que se iria abster na votação na generalidade da proposta de OE2021, o que garantiu matematicamente a viabilização do documento.

Depois de o de o Bloco de Esquerda ter anunciado no domingo o voto contra o Orçamento e o PAN a abstenção, o Governo e o PS precisavam de garantir pelo menos mais uma abstenção para aprovar, na generalidade, o Orçamento de 2021.

O PS, com 108 deputados, precisava de oito votos a favor de outras bancadas ou de 15 abstenções para fazer passar o orçamento.

Do lado do "chumbo", e depois do "não" do BE, contabilizam-se 105 votos - 79 do PSD, 19 do Bloco, cinco do CDS, um do Chega e outro da Iniciativa Liberal (IL).

O PCP, com 10 deputados, foi o primeiro a anunciar, na sexta-feira, que vai abster-se, a que se somaram no domingo os três deputados do PAN e a garantia da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira de que não iria votar contra.

O partido ecologista "Os Verdes" anunciou esta terça-feira que vai abster-se na votação na generalidade.

O debate do Orçamento do Estado para 2021 está agendado para terça-feira e quarta-feira no Parlamento, sendo votado, na generalidade, no último dia.