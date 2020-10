Orçamento do Estado aprovado na generalidade 

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira, na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, apenas com os votos favoráveis da bancada parlamentar do PS

O Orçamento foi viabilizado à justa, com as abstenções de PCP, PAN e PEV, assim como das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues (ex-PAN) e Joacine Katar Moreira (ex-Livre).

PSD, BE, CDS-PP e os deputados únicos do Chega, André Ventura, e da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, votaram contra.

Veja abaixo em direto a emissão da SIC Notícias:

O milagre das laranjas? Costa acusa PSD de querer fazer milagre com contas

BE rejeita crise política mas defende que "não se pode comprometer com este Orçamento"

O Bloco de Esquerda "não quer nenhuma crise política" e a líder bloquista, Catarina Martins, recusa ter sido intransigente nas negociações orçamentais, comprometendo-se a apresentar na especialidade "nem mais nem menos" daquilo por que tem lutado.

"Claro que o Bloco de Esquerda não quer nenhuma crise política e o primeiro-ministro já o disse - e eu acompanho-o - que não é o Orçamento que determina se há ou não uma crise política. Precisamos de ter um Orçamento do Estado que seja capaz de responder ao país", assegurou.

Na perspetiva da líder do BE, a clareza sobre aquilo que o partido pensa do OE2021 "é melhor mais cedo do que mais tarde para se encontrarem as soluções", sendo em nome dessa clareza que os bloquistas não se podem "comprometer com um orçamento que faz com que o SNS para o ano que vem esteja mais frágil e que haja menos proteção social".