OE2021. Fenprof em protesto pede saída de ministro da Educação

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) manifestou-se contra o Orçamento do Estado para 2021 esta quinta-feira à tarde junto à Assembleia da República. Os dirigentes criticaram o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e pediram a saída do mesmo.

"Quem não sabe ter uma atitude democrática só tem um caminho, é sair, ir embora, dar lugar a quem saiba fazer melhor, coisa que este ministro já provou não ser capaz", disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.

ANTÓNIO COTRIM

Falta de "capacidade de diálogo e de negociação"

Aos jornalistas, o responsável explicou que considera que Tiago Brandão Rodrigues tem falta de "capacidade de diálogo e de negociação".

"O que se espera de qualquer governante é que seja capaz de ouvir, tenha condições e capacidade para negociar o que é negociável. Por exemplo, as questões de segurança e saúde no trabalho são matéria de negociação obrigatória. E relativamente àquelas que são hoje as insuficientes condições nas escolas nada foi discutido com as organizações sindicais, e nada foi negociado também relativamente as questões orçamentais, nomeadamente quais é que deviam ou não ser contempladas" no Orçamento do Estado, lamentou.

Mário Nogueira disse que, pelo contário, o ministro da Educação teve uma única reunião com as organizações sindicais para dizer que se continuassem a insistir em temas como a recomposição da carreira, recuperação do tempo de serviço, combate à precariedade ou aposentação "estavam a ir para becos sem saída".

"Ou o ministro é capaz de dar respostas aos problemas da educação ou deve dar lugar a quem seja capaz de o fazer", afirmou.

Orçamento do Estado para 2021

Em causa está o Orçamento do Estado para 2021, aprovado na quarta-feira. A Fenprof considera que o financiamento para a educação é insuficiente e não responde aos problemas das escolas e dos profissionais.

Aos jornalistas, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afirmou que o sindicato quer que a educação represente 4% do PIB em 2021, 5% em 2022 e 6% até ao final da legislatura.

"Achamos que deve haver uma progressividade, um faseamento, que nos permita colocar num valor que já estivemos perto", afirmou Mário Nogueira.

ANTÓNIO COTRIM

Os manifestantes colocaram faixas no chão com as principais reivindicações em forma de protesto.

A manifestação acontece no mesmo dia em que começa o debate do Orçamento do Estado na Especialidade, em que está a ser ouvido o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Descontentamento dos professores

Os professores retomaram na última terça-feira a greve a toda a atividade que vai para além do horário de trabalho. Este é já o terceiro ano letivo em que se realiza este protesto que não afeta o normal funcionamento das aulas.

A paralisação foi convocada pela Fenprof e vai durar até que o Ministério da Educação aceite reunir com a federação para discutir os abusos nos horários de trabalho dos docentes.

Os sindicatos defendem que as 35 horas de trabalho semanais sejam respeitadas. Pedem à tutela que faça chegar às escolas orientações claras para a distribuição das 35 horas pelas várias atividades letivas e não letivas.

Esta greve abrange todo o serviço que ultrapasse as 35 horas semanais, incluindo, por exemplo, reuniões de docentes, do conselho pedagógico, conselho de turma, assim como a frequência de ações de formação ou aulas de apoio ou substituição de professores.

