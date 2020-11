A Ministra da Saúde é ouvida esta quinta-feira no Parlamento a propósito do Orçamento do Estado para o próximo ano.

A proposta do Governo prevê a contratação de mais de 4.200 profissionais para o setor e ainda um subsídio de risco para quem trabalhar em áreas dedicadas à pandemia.

Em relação ao Orçamento anterior, os números do executivo apontam para um crescimento superior a 4% na saúde e uma despesa consolidada de mais de 12 mil milhões de euros.

