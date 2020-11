Gestão do Montepio. Grupo de associados entrega pedido de ajuda ao Governo

Um grupo de 16 associados do Montepio entregou esta terça-feira ao governo um documento com um pedido de ajuda. São ex-opositores de Tomás Correia que apelam à fiscalização e estabilização do grupo, que apresenta graves dificuldades financeiras.

O grupo pede soluções para o grupo Montepio para evitar o colapso da instituição que tem mais de 600 mil associados.

A Associação Mutualista Montepio Geral, dona do Banco Montepio e da Montepio Seguros, fechou 2019 com um prejuízo histórico de 408 milhões de euros em termos individuais. Até agora, o Orçamento do Estado para 2021 não prevê apoio à instituição.

A carta vai ser entregue também ao governador do Banco de Portugal e à presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

