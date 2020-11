OE2021. "Medidas que o BE quer não são úteis". A entrevista de Basílio Horta à SIC

Basílio Horta, eleito nas listas do PS para a Câmara de Sintra, defendeu que o partido devia ter negociado o Orçamento do Estado para 2021 com o PSD.

"Há uma ligação muito mais próxima entre o PS e o PSD do que entre o PS, o PCP e o BE", afirmou.

Em entrevista à SIC, o fundador do CDS e antigo ministro da AD considerou que António Costa não deveria ter ficado nas mãos da esquerda parlamentar, uma vez que as medidas que o Bloco de Esquerda quer não são úteis a Portugal. Defendeu ainda que o Orçamento que está em discussão não serve o país.

"O orçamento tem de ter medidas de equilíbrio", acrescentou.

