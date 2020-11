O setor da agricultura foi dos poucos que não parou a actividade e continuou a crescer em tempos de pandemia. Ainda assim, esta terça-feira, no Parlamento, a ministra sublinhou que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 está a ser apresentada no contexto mais difícil da história.

O Orçamento para 2021 prevê um reforço de quase 1200 milhões de euros nas verbas para a Agricultura, mas Maria do Céu Antunes chama a atenção para as condições em que foram feitas as contas.