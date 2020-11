Orçamento do Estado. CES defende instrumento mais ativo para saída da crise

O Conselho Económico e Social considera que o Orçamento do Estado para 2021 devia ser um instrumento mais ativo para a saída da atual crise, segundo a proposta de parecer que vai esta terça-feira a plenário.

"O CES considera que, nesta fase da vida do país, o Orçamento do Estado deveria ser um instrumento mais ativo para a saída da crise, com características assumidamente mais expansionistas", é defendido no parecer sobre o Orçamento do Estado (OE) que o Plenário do Conselho Económico e Social (CES) vai discutir e aprovar.