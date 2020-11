O Bloco de Esquerda decide esta quarta-feira o sentido de voto no Orçamento do Estado de 2021. A SIC sabe que a mesa nacional do partido reúne esta noite por vídeo conferência para formalizar a decisão.

O sentido de voto será anunciado num curto comunicado.

Recorde-se que o Bloco de Esquerda já tinha votado contra o Orçamento do Estado na generalidade, e na fase de especialidade ainda não conseguiu ver aprovadas nenhuma das 12 propostas de alteração.