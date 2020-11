BE votou contra OE pela primeira vez desde que António Costa está no Governo

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado esta quinta-feira com a abstenção do PCP, dos Verdes, do PAN e de duas deputadas não inscritas.

O Bloco de Esquerda votou contra o diploma pela primeira vez desde que António Costa está no Governo. O partido acusou ainda o PSD de se isolar ao aproximar do Chega.

Nos discursos de encerramento, as bancadas da esquerda avisaram o Executivo de que a aprovação, por si só, não garante estabilidade política e que, por isso, o Governo terá de continuar a negociar.

