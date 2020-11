PAN vai abster-se na votação final global do OE 2021

Em conferência de imprensa hoje no parlamento o partido Pessoas-Animais-Natureza anunciou que vai abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2021.

O documento fica assim viabilizado, uma vez que o PS, com 108 deputados, precisava de oito votos a favor de outras bancadas ou de 15 abstenções para fazer passar o orçamento.

Apenas falta saber o sentido de voto da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Abstenções e votos contra

Com a abstenção de Cristina Rodrigues, do PCP e do PEV (anunciadas na quarta-feira), eram necessárias pelo menos mais duas abstenções para que o documento seja aprovado. O PAN conta com três deputados à Assembleia da República.

Com o voto contra, além do BE, das bancadas da direita (PSD, CDS-PP, Chega e IL), falta ainda conhecer o sentido de voto do PAN, que, se mantiver a abstenção da generalidade, é suficiente para garantir a aprovação do documento.

