"Políticos deviam pensar nisto para daqui a 4 anos não discurtirmos um imbróglio semelhante"

A transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco foi travada esta quinta-feira com a aprovação de uma proposta, no Parlamento. Foi um tema em análise na Edição da Noite da SIC Notícias, no dia em que o Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado.

António Nogueira Leite considerou que o PSD votar contra o Orçamento do Estado para 2021 alinhado com o Bloco de Esquerda é inétido em Portugal. Esta quinta-feira, o primeiro-ministro acusou o PSD e o Be de tentarem "queimar o país".

Sobre o Novo Banco, o economista lembrou o telefonema do primeiro-ministro à presidente do Banco Central Europeu para assegurar que o Estado português vai cumprir o contrato do Novo Banco.

"António Costa já se sentiu na obrigação de dar explicações a Lagarde do Banco Central Europeu", disse.

Na Edição da Noite, a professora de economia da Nova SBE, Susana Peralta, defendeu que os mais de 400 milhões de euros vão ser pagos e afirmou que a auditoria vai "certamente atrasar".

A especialista previu um orçamento retificativo: "Certamente não vamos ter em maio que é quando o Fundo de Resolução tem de fazer uma injeção de capital no Novo Banco. Vai haver um orçamento retificativo".

"Neste momento em que o país está com uma crise gigantesca é o momento certo para os decisores políticos pensarem nisto para o futuro para daqui a 4 anos não estarmos a discutir um imbróglio semelhante com outra empresa qualquer", afirmou a professora de economia.

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado esta quinta-feira, na Assembleia da República, com abstenção do PCP, dos Verdes, do PAN e de duas deputadas não inscritas.

O Bloco de Esquerda votou contra o diploma, pela primeira vez desde que António Costa está no Governo.

Nos discursos de encerramento, as bancadas da esquerda avisaram o executivo de que a aprovação, por si só, não garante estabilidade política e que por isso o governo terá de continuar a negociar.