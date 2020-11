No primeiro discurso no congresso do PCP, Jerónimo de Sousa justificou a abstenção do partido no Orçamento do Estado.

O líder comunista diz que o voto mostra a distância face às políticas do Governo. Sublinha por um lado o que conseguiu aprovar no orçamento, mas por outro diz que os avanços ficaram longe do que permitia uma maior sintonia.