Catarina Martins volta a exigência da negociação do OE: "Ainda vamos a tempo de corrigir"

Chamam-lhe 9 "medidas de emergência" e com direito a apresentação Power Point, na sede do BE, Catarina Martins lembrou ao Governo, este sábado, que está "sentado numa folga de 7 mil milhões de euros" quando uma das divergências com os bloquistas nas negociações do Orçamento para 2021 dependia de 700 milhões.

O Bloco volta à condição de recursos do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores "para contabilizar de forma autónima quem teve de ir morar para casa dos pais por causa da crise e contar cada membro do agregado como uma pessoa".

É uma das propostas que, no âmbito da apreciação do diploma dos apoios sociais, em debate no Parlamento na próxima quinta-feira, os bloquistas vão defender. "Ainda vamos a tempo de corrigir", diz Catarina Martins.

O conjunto de medidas contempla ainda o alargamento de apoios e prestações de desemprego neste período em que ainda dura a pandemia e que os pais em teletrabalho com filhos pequenos possam beneficiar do apoio à família. Matéria que levou aliás a provedora de Justiça a enviar um ofício ao Governo e em que o PSD também já fez saber que vai sugerir que seja considerado também para famílias numerosas e monoparentais. Catarina Martins diz que é uma visão "é limitada"e desafia os sociais-democratas a acompanharem a proposta bloquista.