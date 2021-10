OE 2022: António Costa reafirma otimismo e espera voltar a contar com o BE

O primeiro-ministro reitera o otimismo em relação às negociações para o Orçamento de Estado para 2022 e diz que este ano, o BE parece estar disponível para a viabilização do documento. A confiança não vai ao encontro das declarações que o partido fez no Parlamento esta quarta-feira.

O Bloco de Esquerda pronunciou-se, depois de se reunir com o ministro das Finanças e de conhecer as linhas gerais do Orçamento do Estado:

"Esse otimismo do primeiro-ministro várias vezes mostrou não ter adesão à realidade", afirmou Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, apontou dificuldades em questões estruturais no que toca à negociações do Orçamento do Estado.

À procura de um novo entendimento à esquerda, o Governo admite que, mais uma vez, as negociações possam ter de se prolongar até à votação na generalidade.

