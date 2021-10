Orçamento do Estado: PSD preocupado com proposta "embrionária"

A Iniciativa Liberal já anunciou que vai votar contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. PSD, CDS e Chega vão esperar por mais detalhes para revelar o sentido de voto, mas no final das reuniões desta quarta-feira mostraram-se preocupados a proposta do Governo.

O CDS queria uma descida dos impostos para as empresas e tem dúvidas sobre as mexidas nos escalões do IRS, enquanto do PSD considera que, nesta fase, ainda há pouco para analisar.

À direita há críticas sobre a proposta do governo. Será à esquerda que o Executivo de António Costa vai procurar entendimentos para aprovar as contas do próximo ano.