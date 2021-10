PCP diz que vai ser implacável nas exigências do Orçamento do Estado

Depois do Governo aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano, Jerónimo de Sousa alertou que o PCP vai ser implacável nas exigências, alegando que o documento só tem meias medidas.

"Exigindo e não transigindo que se fique pelos detalhes para iludir o essencial. Exigindo e não transigindo que sendo necessário dar outra resposta, o Governo opte pelo défice. Exigindo e não exigindo que se fique por meias medidas quando há todas as condições para uma resposta plena", disse Jerónimo de Sousa.

António Costa tem-se manifestado "otimista" em relação a mais uma aprovação do Orçamento à esquerda e com o PAN.

O que exige o PCP?

- Inclusão dos escalões de rendimentos mais baixos e intermédios no alargamento dos escalões do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS);

- Gratuitidade das creches para todos os escalões de rendimentos;

- Aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, retoma das progressões nas carreiras da função pública, combate à precariedade e aos horários desregulados;

- Reforço do investimento no SNS, em particular, valorização das carreiras e dos salários dos profissionais de saúde;

- Alteração da legislação sobre o arrendamento para estabilizar e controlar o valor das rendas, assim como aumentar a oferta de habitação pública;

- Investimento na produção nacional;

- Redução do preço dos combustíveis e da eletricidade.