Fenprof diz que Orçamento do Estado é "inutil" para a educação

Os professores estão há quase dois anos sem reunir com Tiago Brandrão Rodrigues e, por isso, decidiram deslocar-se ao Ministério da Educação para marcara uma reunião, depois de não terem conseguido agendamento do encontro por e-mail.

A Fenprof deixa sugestões para o Orçamento do Estado por entender há aspetos que podem ser melhorados.

Com pequenos ajustes, o ano letivo pode melhorar, mas ainda há lacunas por resolver. Cerca de 40 mil alunos continuam sem professores em informática e geografia, por exemplo, e tudo indica que no final da década faltem professores em todas as disciplinas.

Para 12 de novembro está convocada greve da Administração Pública e a Fenprof pondera participar.

Veja também: