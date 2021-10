João Oliveira garante empenho do PCP para negociar OE 2022

O PCP garante que o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), tal como está, é mesmo para votar contra e recusa estar a fazer truques. João Oliveira, líder da bancada parlamentar comunista, foi entrevistado esta segunda-feira por Bernardo Ferrão, no Polígrafo SIC.

"Mas porque motivo é que haveríamos de fazer isso? Não consigo encontrar motivo nenhum para fazer isso. O País continua a ter problemas enormíssimos para resolver, nós continuamos a debater por soluções", realça João Oliveira.

Nas últimas semanas, o primeiro-ministro garantiu humildade nas negociações,

mas afinal essa porta pode nem estar aberta.



"Tem tido reuniões com o primeiro-ministro? Isso é um elemento que nós não queremos agitar para não ficar a coreografia a sobrepor-se às substancias das coisas", refere João Oliveira.



"Em relação ao futuro estamos perfeitamente convictos que a intervenção que estamos a fazer é correspondendo ao nosso principal compromisso que é com os trabalhadores e com o povo. O voto do PCP é não. O ponto em que estamos, desde a semana passada até a discussão na generalidade, o Governo tem tempo e espaço para dar resposta que ainda não deu"